Bundestag beendet Haushaltswoche mit Debatte über Etats für Arbeit und Gesundheit

Berlin (AFP) - Der Bundestag schließt die Haushaltswoche am Freitag mit den Beratungen über die Etats der Ministerien für Arbeit und Gesundheit ab (9.00 Uhr). Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) verfügt mit knapp 140 Milliarden Euro über den größten Einzeletat. Rund 94 Milliarden Euro, also zwei Drittel der Ausgaben, entfallen auf die Rentenversicherung. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) soll rund 15 Milliarden Euro ausgeben dürfen.

Hubertus Heil © AFP

In einer Schlussrunde formulieren die Fraktionen nochmals ihre Haltung zum Haushaltsentwurf der Bundesregierung, bevor dieser zur federführenden Beratung an den Haushaltsausschuss überwiesen wird. Abschließend berät der Bundestag in der ersten Juliwoche über den Bundeshaushalt 2018.