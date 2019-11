Bundestag beginnt abschließende Beratungen zu Bundeshaushalt 2020

Berlin (AFP) - Der Bundestag beginnt am Dienstag mit den abschließenden Beratungen des Haushaltsentwurfs für 2020. Insgesamt sieht die Vorlage der Bundesregierung für 2020 in der durch den Haushaltsausschuss geänderten Fassung Ausgaben in Höhe von 362 Milliarden Euro vor - dies sind 5,6 Milliarden Euro mehr als im laufenden Jahr. Die Schlussabstimmung über den Haushaltsentwurf ist für Freitag geplant.

Bundesfinanzminister Scholz © AFP

Die Plenarsitzung am Dienstag beginnt mit der Behandlung der Haushaltsentwürfe für Bundespräsident, Bundestag und Bundesrat (10.05 Uhr). Danach folgen die Einzeletats für fünf Bundesministerien: Finanzen, Landwirtschaft, Umwelt, Verkehr und Wirtschaft. Die Plenarsitzung soll gegen 19.00 Uhr zu Ende gehen.