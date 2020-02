Bundestag berät in Aktueller Stunde über die Vorgänge in Thüringen

Berlin (AFP) - Der Bundestag berät am Donnerstag (13.30 Uhr) über die Vorgänge in Thüringen. Die Abgeordneten diskutieren in einer von den Linken beantragten Aktuellen Stunde über die Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich (FDP) zum Ministerpräsidenten mit Stimmen von CDU und AfD. Dies hat ein politisches Beben in Deutschland ausgelöst, inzwischen hat die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer ihren Rückzug angekündigt.

FDP-Politiker Thomas Kemmerich © AFP

Zur Abstimmung im Bundestag steht das Gesetz zum fairen Wettbewerb unter den Krankenkassen, das den Ausgleich zwischen Anbietern mit vielen jüngeren und solchen mit eher älteren Mitgliedern regeln soll. Auf der Tagesordnung steht zudem die Verabschiedung eines Gesetzes, mit dem die Stiefkindadoption in nichtehelichen Familien künftig zugelassen wird.