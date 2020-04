Plenarberatungen auf zwei Tage verkürzt

Bundestag debattiert am Mittwoch über Stand der Bewältigung der Corona-Krise

Berlin (AFP) - Der Bundestag wird am kommenden Mittwoch über die Corona-Krise und den Stand der Schutzmaßnahmen beraten. Die Sitzung beginnt entweder mit einer Regierungsbefragung oder eventuell mit einer Regierungserklärung, wie AFP am Donnerstag aus Parlamentskreisen erfuhr. Dem schließen sich eine Fragestunde und eine Debatte zur Corona-Pandemie an. Gesetze zur Unterstützung von Wissenschaft und Studierenden sowie zum Veranstaltungs- und Vertragsrecht sollen demnach an die zuständigen Ausschüsse überwiesen werden.

Das Plenum kommt lediglich am Mittwoch und Donnerstag zu Beratungen im Reichstagsgebäude zusammen, der für Freitag geplante Sitzungstag entfällt, wie es weiter hieß. Detaillierte Absprachen über Form und Inhalt der Plenarsitzungen wollen die Parlamentarischen Geschäftsführer der Fraktionen am Donnerstagnachmittag treffen.

In der Bundestagssitzung am kommenden Donnerstag soll es unter anderem um das Thema Elterngeld, die EU-Militärmission zur Kontrolle von Libyens Waffenembargo (Irini) und die Heizkostenentlastung im Wohngeld im Kontext der CO2-Bepreisung gehen.