Abstimmung über Widerspruchslösung und Entscheidungsregelung

Bundestag debattiert noch einmal leidenschaftlich über die Organspende

Berlin (AFP) - Unmittelbar vor der Entscheidung über die Neuregelung der Organspende haben die Gegner und Befürworter einer Widerspruchslösung in einer emotional geführten Debatte noch einmal für ihre Position geworben. Die von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) vorgeschlagene Widerspruchslösung sieht vor, dass jeder ab dem 16. Lebensjahr als potenzieller Spender eingestuft wird, der nicht ausdrücklich widerspricht.

Organtransplantation in Leipzig © AFP

Der Gesetzentwurf zur Widerspruchslösung sieht auch vor, die Angehörigen zu befragen, ob ihnen eine Haltung des Verstorbenen zur Organspende bekannt ist. Ein unter anderem von Grünen-Chefin Annalena Baerbock getragener Entwurf sieht hingegen eine Entscheidungsregelung vor, bei der die Bürger bei Arztbesuchen, Ausweisverlängerungen und anderen Behördengängen um eine Entscheidung gebeten werden sollen.

Spahn sagte zum Abschluss der Debatte, in keinem anderen Bereich der Medizin sei die Versorgungslage so schlecht wie bei der Organspende. Die Widerspruchslösung sei keine Wunderwaffe und werde nicht alle Probleme lösen. Aber mit einer solchen Regelung sei eine Kultur verbunden. Die Organspende sei dann nicht die Ausnahme, sondern die Regel.

Der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach setzte sich für die Widerspruchslösung ein. In den Ländern, die eine solche Regelung eingeführt haben, seien die Spenderzahlen im Anschluss in die Höhe gegangen. Oft gebe es die eigene Bereitschaft zur Organspende, aber nach dem Tod seien die Angehörigen mit der Entscheidung überfordert.

Der FDP-Abgeordnete Hermann Otto Solms schloss sich Spahn und Lauterbach an: "Auch das Recht auf Widerspruch ist gelebte Freiheit", sagte er. Die im konkurrierenden Entwurf vorgesehene Regelung, dass die Menschen mit den Mitarbeitern in den Bürgerämtern über das Thema Organspende sprechen, "scheint mir lebensfremd zu sein".

Demgegenüber verteidigte Baerbock den von ihr mit initiierten Antrag zur Entscheidungslösung. Auch wenn in vielen anderen Ländern eine Widerspruchslösung gelte, könnten diese nicht einfach in Deutschland kopiert werden. So sei in anderen Ländern der Herztod die Voraussetzung für eine Organentnahme, in Deutschland hingegen der Hirntod. Zudem räume das Grundgesetz dem Selbstbestimmungsrecht des einzelnen einen hohen Stellenwert ein.

Die frühere Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt stellte sich ebenfalls hinter die Entscheidungslösung. Sie verwies darauf, dass 86 Prozent der Bürger zur Spende bereit seien. Es müsse nun darum gehen, dass sie im Krankenhaus tatsächlich zu Spendern werden.

Die Grünen-Gesundheitsexpertin Kirsten Kappert-Gonther verwies darauf, dass in Spanien, wo eine Widerspruchslösung gilt, die Spenderzahlen erst nach einer Änderung der Abläufe in den Krankenhäusern gestiegen seien. Die Linken-Abgeordnete Heike Hänsel kritisierte die Widerspruchsregelung als "nichtzulässigen Eingriff in das Selbstbestimmungsrecht der Menschen".

Über die konkurrierenden Anträge wird ohne Fraktionszwang in namentlicher Abstimmung entschieden. Dem aktuellen ZDF-"Politbarometer" zufolge befürworten die Deutschen klar die Widerspruchslösung. 61 Befragten fänden es gut, wenn zukünftig jeder nach seinem Tod automatisch Organspender ist, sofern dem zuvor nicht widersprochen wurde. Nur 36 verneinen das.