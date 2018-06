Vorhaben von Union und SPD soll bereits kommende Woche beschlossen werden

Bundestag debattiert über Parteienzuschüsse - Opposition kritisiert Eilverfahren

Berlin (AFP) - Gegen den Widerstand aller Oppositionsparteien hat die große Koalition am Freitag ihren Gesetzentwurf zur Erhöhung der staatlichen Parteienzuschüsse auf die Tagesordnung gesetzt. Die Opposition zeigte sich empört über das "Hauruck-Verfahren". Beschlossen werden soll das Gesetz schon am kommenden Freitag. Heftige Kritik gab es auch an den Koalitionsplänen selbst. Die AfD sprach von einer "Selbstbedienungsmentalität", ebenso wie die Linke sieht sie als Folge weitere Politikverdrossenheit.

Nach einer hitzigen Geschäftsordnungsdebatte setzten Union und SPD mit ihrer Mehrheit den Punkt am Morgen auf die Tagesordnung. Der Gesetzentwurf wurde direkt im Anschluss in erster Lesung im Parlament debattiert. Der Linken-Abgeordnete Friedrich Straetmanns sprach von einem "Bruch" im bisherigen Umgangsstil zwischen den Fraktionen: "Das gesamte Verfahren ist eine einzige Provokation." Inhaltlich kritisierte er das Vorhaben der großen Koalition als "Gesetz zur Steigerung der Politikverdrossenheit".

Die Vorlage der Koalition ging erst am Dienstagabend bei den Oppositionsparteien ein, wie auch Grünen-Parlamentsgeschäftsführerin Britta Haßelmann kritisierte. Innerhalb weniger Tage müssten nun Sachverständige für eine für Montag beantragte Anhörung im Innenausschuss gefunden werden. "Das ist keine seriöse Beratung", so Haßelmann. Dass bereits kommende Woche der Bundestag abstimmen soll, sei "einfach nur dreist".

Der FDP-Abgeordnete Hermann Otto Solms sprach von einem "sehr ungewöhnlichen Verfahren", das es seit Jahrzehnten nicht gegeben habe. Auch inhaltlich werde seine Fraktion nicht zustimmen. Die Parteien könnten ihre Finanzprobleme lösen, wenn sie "eine bessere Politik" machen. Das Parteiengesetz brauche "eine totale Renovierung und Erneuerung", forderte Solms.

Der AfD-Abgeordnete Thomas Seitz bezichtigte die Koalition einer "Selbstbedienungsmentalität". Dass bei der SPD "die Kassen leer" seien und auch die Union an Zuspruch verlor, erkläre sich aus deren "Politik gegen das deutsche Volk". "Union und SPD treiben uns heute jede Menge neue Wähler zu", sagte der AfD-Politiker. Die angestrebte Erhöhung der staatlichen Zuschüsse sei "durch nichts zu rechtfertigen".

CDU/CSU und SPD wollen die absolute Obergrenze der staatlichen Parteienzuschüsse von derzeit 165 auf 190 Millionen Euro ab dem Jahr 2019 anheben. Sie begründen dies unter anderem mit der Digitalisierung, durch die der Aufwand für Kommunikation und Sicherheit deutlich gestiegen sei. Die Parteien in Deutschland finanzieren sich neben den staatlichen Zuschüssen aus eigenen Mitteln wie Mitgliedsbeiträgen sowie aus Spenden.

Unionsfraktionsvize Stephan Harbarth (CDU) verteidigte das Vorhaben. In den sozialen Medien hätten sich eine Vielzahl neuer Foren entwickelt, auf denen die Parteien präsent sein müssten. Aber auch die klassischen Medien würden nicht verdrängt. Dazu kämen die Einbeziehung von Mitgliedern und neue Bürgerformate. All dies rechtfertige eine Anhebung der staatlichen Zuschüsse.

Der CSU-Abgeordnete Volker Ullrich warnte davor, "so zu tun, als ob die Parteien die Gierigen wären". Die Parteien bräuchten "ein Stück weit mehr Geld, um ihren verfassungsrechtlichen Auftrag zu erfüllen", betonte er. Auch der Umgang mit Fake News sei ein wichtiges Thema.

Der SPD-Parlamentarier Mahmut Özdemir verwies darauf, dass die Höchstgrenzen seit 2011 nicht angehoben worden seien. Notwendig seien auch Investitionen in den Datenschutz, um "den Feinden der Demokratie Paroli zu bieten", sagte er mit Blick auf die jüngsten Hackerangriffe auf den Bundestag.