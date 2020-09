Bundestag diskutiert über Moria und den Fall Nawalny

Berlin (AFP) - Der Bundestag befasst sich am Freitag (12.30 Uhr) mit dem Großbrand im griechischen Flüchtlingslager Moria. Grundlage der Debatte ist ein Antrag der Linksfraktion mit dem Titel "Konsequenzen aus dem Brand in Moria ziehen - Lager auf den griechischen Inseln auflösen und Geflüchtete in Deutschland aufnehmen". Nach der weitgehenden Zerstörung des Lagers sind tausende Menschen obdachlos.

Abgeordnete im Bundestag © AFP

Auch der Giftanschlag auf den russischen Oppositionellen Alexej Nawalny ist Thema im Bundestag. Auf Verlangen der Grünen wurde eine Aktuelle Stunde zur "Haltung der Bundesregierung zum Fall Nawalny" angesetzt (16.55 Uhr). Außerdem befasst sich das Plenum erstmals mit dem Gesetzentwurf von Union und SPD zu Einführung eines Lobbyregisters (14.55 Uhr).