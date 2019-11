Bundestag entscheidet über Haushalt für 2020

Berlin (AFP) - Der Bundestag entscheidet am Freitag (Plenarsitzung ab 09.00 Uhr) über den Haushalt für 2020. Vorgesehen sind Ausgaben in Höhe von 362 Milliarden Euro. Das sind 5,6 Milliarden Euro mehr als im laufenden Jahr. Eine Neuverschuldung ist wie auch in den vergangenen Jahren nicht geplant.

Bundesfinanzminister Scholz © AFP

Zuvor berät der Bundestag im Rahmen der Haushaltsdebatte über den Etat für Arbeit und Soziales. Die viertägige Schlussberatung des Haushaltsplans für das kommende Jahr hatte am Dienstag begonnen. Zuvor waren im parlamentarischen Verfahren noch Änderungen an der Vorlage von Finanzminister Olaf Scholz (SPD) vorgenommen worden.