Bundestag stimmt im Schnellverfahren über neues Kurzarbeitergeld ab

Berlin (AFP) - Der Bundestag befasst sich in seiner Sitzung am Freitag (09.00 Uhr) im Schnellverfahren mit der wegen des Coronavirus geplanten Ausweitung des Kurzarbeitergeldes. Die Neuregelung soll unmittelbar nach ihrer Einbringung in zweiter und dritter Lesung abgestimmt werden. Auch der Bundesrat diskutiert die Regelung am Freitag (09.30 Uhr). Möglicherweise steht hier ebenfalls schon die Abstimmung an. Das hängt davon ab, ob der Bundestag dies verlangt.

Bundestagsdebatte © AFP

Die Reform soll die Folgen der Coronavirus-Ausbreitung für den Arbeitsmarkt abfedern. Auf der Tagesordnung des Bundestags stehen am Freitag außerdem Debatten über den Bundeswehreinsatz im Irak und die Förderung der beruflichen Weiterbildung. Der Bundesrat berät abschließend über die Verlängerung der Mietpreisbremse, das Meister-Bafög und das Gesetz zum fairen Wettbewerb der Krankenkassen.