Bundestag stimmt über Ausschluss der NPD von Parteienfinanzierung ab

Berlin (AFP) - Der Bundestag stimmt am Donnerstag (18.55 Uhr) über einen gemeinsamen Antrag der Koalition und der FDP ab, die rechtsextreme NPD von der Parteienfinanzierung auszuschließen. Es wird erwartet, dass nach Bundesrat und Regierung auch das Parlament hierfür den Gang vor das Bundesverfassungsgericht beschließt. Die FDP hat zudem eine Aktuelle Stunde (13.35 Uhr) zu den Korruptionsvorwürfen beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) beantragt.

Der NPD soll der Geldhahn zugedreht werden. © AFP

Verlängert werden sollen der Bundeswehreinsatz in Mali im Rahmen der UN-Stabilisierungsmission Minusma (14.40 Uhr), die Beteiligung am Anti-Piraten-Einsatz Atalanta vor Somalia (16.20 Uhr) und das EUTM-Mandat zur Ausbildung von Sicherheitskräften in Mali (18.00 Uhr). Debattiert werden ferner Anträge zum 70. Jahrestag der Unabhängigkeit Israels.