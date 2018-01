Bundestag will Ausschüsse einsetzen

Berlin (AFP) - Knapp vier Monate nach der Bundestagswahl will der Bundestag am Mittwoch (ab 13.00 Uhr) die Bundestagsausschüsse wieder einsetzen. Über den Vorsitz der Ausschüsse soll jedoch in dieser Sitzungswoche noch nicht entschieden werden. Darüber war zuletzt diskutiert worden, da der Vorsitz des wichtigen Haushaltsausschusses traditionell an die größte Oppositionsfraktion geht. Das wäre bei einer Neuauflage der großen Koalition die AfD.

Bundestag © AFP

Die Abgeordneten befassen sich zudem mit Restriktionen im Außenhandel mit Nordkorea. Außerdem steht eine Befragung der Bundesregierung auf der Tagesordnung.