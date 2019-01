Bundestags-Innenausschuss befasst sich mit massivem Datendiebstahl

Berlin (AFP) - Der Bundestags-Innenausschuss befasst sich heute (11.00 Uhr) mit dem großangelegten Datendiebstahl bei Politikern und weiteren Prominenten. Regierung und Sicherheitsbehörden wird vorgeworfen, den Ende vergangener Woche bekannt gewordenen Vorfall zunächst nicht ernst genug genommen zu haben. Innenminister Horst Seehofer (CSU) hat als eine Konsequenz aus dem Fall den Aufbau eines Frühwarnsystems angekündigt.

FDP kritisiert Vorgehen der Sicherheitsbehörden nach Datendiebstahl © AFP

Rund eintausend Menschen sind von dem Datendiebstahl betroffen, darunter zahlreiche Politiker aller im Bundestag vertretenen Parteien mit Ausnahme der AfD. Meist ging es um reine Kontaktdaten, in 50 bis 60 schwereren Fällen aber auch etwa um private Chat-Verläufe. Am Sonntag nahm die Polizei einen 20-jährigen Schüler in Mittelhessen fest, der das massenhafte Ausspähen der Daten und ihre Verbreitung gestand. Er gab an, aus Verärgerung über Äußerungen der Betroffenen gehandelt zu haben.