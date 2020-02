Auch Parlamentarisches Kontrollgremium kommt zu Sondersitzung zusammen

Bundestags-Innenausschuss will kommenden Donnerstag zu Anschlag von Hanau beraten

Berlin (AFP) - Mit dem Anschlag von Halle will sich der Innenausschuss des Bundestages in einer Sondersitzung am Donnerstag kommender Woche befassen. Dies teilte das Büro der Ausschussvorsitzenden Andrea Lindholz (CSU) der Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag in Berlin mit. Auch das für die Geheimdienste zuständige Parlamentarische Kontrollgremium (PKGr) wird sich voraussichtlich am 27. Februar mit dem Anschlag befassen, wie AFP aus Parlamentskreisen erfuhr.

Markierung eines Tatorts in Hanau © AFP

Der 43-jährige Tobias R. soll am Mittwochabend in zwei Shisha-Bars der hessischen Stadt neun Menschen getötet haben. Spezialeinsatzkommando fand den mutmaßlichen Todesschützen und seine 72 Jahre alte Mutter später tot in seiner Wohnung. Nach Angaben von Generalbundesanwalt Peter Frank handelte der mutmaßliche Täter aus einer "zutiefst rassistischen Gesinnung" heraus. Es solle nun auch ermittelt werden, ob R. Unterstützer oder Mitwisser gehabt habe.