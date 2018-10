Bundestagspräsident Schäuble reist zu politischen Gesprächen nach Israel

Berlin (AFP) - Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) reist heute zu einem dreitägigen Besuch nach Israel. Schäuble trifft dort mit den Spitzen von Staat, Parlament und Justiz zusammen. Geplant sind Begegnungen mit Präsident Reuven Rivlin, Parlamentschef Juli-Joel Edelstein und der Präsidentin des Obersten Gerichts, Esther Hajut. Auf dem Programm stehen auch Unterredungen mit Oppositionsführerin Zipi Livni und dem Vorsitzenden der arabischen Abgeordneten in der Knesset, Aiman Odeh.

Israels Parlament: die Knesset © AFP

Der Bundestag und die Knesset haben in den vergangenen Jahren ihre Zusammenarbeit intensiviert. Zum 50. Jahrestag der Aufnahme diplomatischer Beziehungen vereinbarten sie 2015 ein jährliches Parlamentsforum zu Themen von gemeinsamem Interesse. Im Juni fand es zum dritten Mal statt. Schäuble will in Israel zudem einen Kranz an der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem niederlegen und mit deutschen Benediktinern in der Abtei Dormitio sprechen. Eine Pressebegegnung ist für Donnerstag geplant.