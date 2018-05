Entscheidung dürfte generelle Bedeutung für System des Berufsbeamtentums haben

Bundesverfassungsgericht verkündet Urteil zu Streikrecht für Beamte am 12. Juni

Karlsruhe (AFP) - Das Bundesverfassungsgericht wird seine mit Spannung erwartete Entscheidung über das Streikverbot für Beamte am 12. Juni verkünden. Das teilte das Gericht am Dienstag in Karlsruhe mit. In dem seit Januar laufenden Verfahren geht es um Verfassungsbeschwerden von vier beamteten Lehrern. Dem Urteil dürfte grundsätzliche Bedeutung für das gesamte System des deutschen Berufsbeamtentums zukommen.

Verfassungsrichter Peter Müller (l.) © AFP

Aus dem deutschen Grundgesetz wird seit Jahrzehnten ein striktes Streikverbot für Beamte abgeleitet, Gegner wie die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft fordern Lockerungen. Sie sehen einen Konflikt mit der in der Verfassung garantierten sogenannten Koalitionsfreiheit. Demnach hat jeder das Recht, sich zur Wahrung seiner Interessen im Arbeits- und Wirtschaftsleben zu organisieren.

Die Befürworter, darunter der Deutsche Beamtenbund, sehen das strikte Streikverbot dagegen als integralen Bestandteil eines Systems aus speziellen Rechten und Pflichten, die für Beamte gelten. Sie verweisen etwa auf die Tatsache, dass Staatsdiener im Gegenzug unkündbar sind. Auch die Bundesregierung vertritt die Auffassung, dass ein Streikverbot verfassungsgemäß ist.