Von der Leyen trifft US-Kollegen und besucht 9/11-Memorial

Bundesverteidigungsministerin zu Gesprächen mit Mattis in Washington

Berlin (AFP) - Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) ist am Mittwoch zu einem Besuch in Washington eingetroffen. In der US-Hauptstadt wird sie mit ihrem Kollegen James Mattis zu einem Gespräch zusammenkommen. Später sind ein Besuch des Nationalfriedhofs Arlington und des Mahnmals für die Opfer der Terroranschläge vom 11. September 2001 in den USA geplant. Am Donnerstag steht zudem ein Besuch im Center for Strategic and International Studies (CSIS) auf dem Programm.

Ursula von der Leyen © AFP

Bei den Gesprächen mit Mattis dürfte es neben den internationalen Einsätzen mit Bundeswehrbeteiligung auch um die deutschen Verteidigungsausgaben gehen. Der US-Verteidigungsminister hatte Anfang des Monats die Erhöhung der Militärausgaben in Deutschland begrüßt.

Die Nato-Mitglieder hatten 2014 vereinbart, ihre Verteidigungsausgaben binnen eines Jahrzehnts in "Richtung zwei Prozent" ihrer Wirtschaftsleistung zu erhöhen. US-Präsident Donald Trump pocht darauf, dass die Verbündeten bis 2024 "mindestens" zwei Prozent erreichen. Er wirft dabei insbesondere dem wirtschaftsstarken Deutschland vor, im Verteidigungsbereich auf die USA zu setzen und nicht genug für die Lastenteilung im Bündnis zu tun.

Deutschlands Verteidigungsausgaben beliefen sich im vergangenen Jahr auf 1,24 Prozent der Wirtschaftsleistung. Die Bundesregierung hat es sich zum Ziel gesetzt, bis 2025 auf 1,5 Prozent zu kommen - und wird damit Trumps Vorgabe klar verfehlen. Neben den USA haben die zwei Prozent Verteidigungsausgaben bisher nur Griechenland, Großbritannien und Estland erreicht. Im Bündnis wird erwartet, dass dies 2018 auch Rumänien, Polen, Lettland und Litauen schaffen könnten.