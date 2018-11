Gericht verweist auf Grundsatz der Gleichbehandlung der Parteien

Bundesverwaltungsgericht: Sparkasse muss NPD-Kreisverbänden Konten eröffnen

Leipzig (AFP) - Die Berliner Sparkasse muss Kreisverbänden der rechtsextremen NPD die Eröffnung von Konten gestatten. Das entschied am Mittwoch das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Diese Recht gilt demnach dann, wenn die Sparkasse grundsätzlich auch anderen Parteien die Eröffnung eines Girokontos gestattet. (Az. BVerwG 6 C 2.17)

Logo der Sparkassen © AFP

Das Geldinstitut hatte seine Weigerung unter anderem damit begründet, dass die NPD nach den Feststellungen des Bundesverfassungsgerichts verfassungsfeindliche Ziele verfolge. Nach Ansicht der Sparkasse wurden die Kreisverbände zudem nicht wirksam gegründet. Zwei Kreisverbände des Landesverbands Berlin der NPD hatten dagegen geklagt.

Das Bundesverwaltungsrecht begründete seine Entscheidung mit dem Grundsatz auf Gleichbehandlung der Parteien. Auch seien die Kreisverbände wirksam gegründet und könnten daher an einem verwaltungsgerichtlichen Verfahren als Beteiligte mitwirken. Mögliche Satzungsverstöße bei der Gründung mussten demnach nicht geprüft werden, weil diese nur Mitglieder der Partei oder deren Organe geltend machen könnten, nicht aber Außenstehende. Auch das Verfolgen verfassungsfeindlicher Ziele stehe der Kontoeröffnung nicht entgegen.

In den vorherigen Instanzen hatten das Verwaltungsgericht und das Oberverwaltungsgericht ebenfalls den Klagen der NPD-Verbände stattgegeben und die Sparkasse verpflichtet, aus Gründen der Gleichbehandlung der Parteien die Konten zu eröffnen.