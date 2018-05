Bertreiberfirma klagt gegen Praxis des Geheimdiensts

Bundesverwaltungsgericht prüft BND-Nutzung eines Internetknotens in Frankfurt

Leipzig (AFP) - Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig prüft die Nutzung des Datenstroms am weltweit größten Internetknoten in Frankfurt am Main durch den Bundesnachrichtendienst (BND). Die Betreiberin des Knotenpunkts wendet sich mit ihrer Klage gegen die Inanspruchnahme durch den Auslandsgeheimdienst im Rahmen der strategischen Fernmeldeüberwachung. Nach der Verhandlung am Mittwoch war zunächst unklar, wann es zu einem Urteil kommt.

Die Betreiberfirma macht unter anderem geltend, dass Daten aus einem rein inländischen Knotenpunkt erhoben würden und auch rein inländische Telekommunikation ausgewertet werde. Das Gesetz zur Beschränkung des Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisses ermächtige aber nur zur Überwachung von internationaler Telekommunikation.

Bei der strategischen Telekommunikationsüberwachung werden laut Gericht etwa E-Mails anhand vorher festgelegter Suchbegriffe durchsucht. Dabei entstandene Treffer werden auf ihre Relevanz überprüft.