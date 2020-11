Bundesverwaltungsgericht prüft Entlassung von Polizist aus Beamtenverhältnis

Leipzig (AFP) - Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig verhandelt am Donnerstag (12.00 Uhr) den Fall eines Polizisten aus Nordrhein-Westfalen, der seinen Beamtenstatus verlor. Der Mann soll unter anderem mehrere Jahre unerlaubt und unentschuldigt dem Dienst ferngeblieben sein. Auf eine Disziplinarklage des Dienstherrn hin entfernte ihn das Verwaltungsgericht Münster aus dem Beamtenverhältnis. (Az. BVerwG 2 C 6.19)

Justitia © AFP

Das Oberverwaltungsgericht wies seine Berufung zurück. Der Mann legte daraufhin Revision beim Bundesverwaltungsgericht ein.