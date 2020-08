Bundeswehr entsendet Fregatte vor libysche Küste

Berlin (AFP) - Die Bundeswehr will am Dienstag eine Fregatte vor die libysche Küste entsenden, um die Einhaltung des UN-Waffenembargos gegen das Bürgerkriegsland zu überwachen. Die Fregatte "Hamburg" soll nach Angaben des Bundesverteidigungsministeriums von Wilhelmshaven aus mit 250 Crewmitgliedern an Bord auslaufen und zwei Wochen später ihr Einsatzgebiet im Mittelmeer erreichen. Das Marineschiff beteiligt sich dort an der EU-Marinemission "Irini".

Sorge um verschwundene Munition © AFP

Aufgabe der deutschen Fregatte ist nach Ministeriumsangaben die Seeraumüberwachung. Es geht darum, Verstöße gegen das von den Vereinten Nationen verhängte Waffenembargo gegen Libyen zu verhindern. Grundlage für den Einsatz ist eine Resolution des UN-Sicherheitsrats. Auf dieser Basis können die Teilnehmer in internationalen Gewässern vor der Küste Libyens Schiffe inspizieren, wenn angenommen wird, dass sie das Waffenembargo gegen Libyen verletzen.