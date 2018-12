Bundeswehr übernimmt Führung der Nato-Speerspitze

Berlin (AFP) - Die Bundeswehr übernimmt am Dienstag die Führung der schnellen Eingreiftruppe der Nato. Die sogenannte Speerspitze (Very High Readiness Joint Task Force, VJTF) ist in ständiger Alarmbereitschaft und besteht im neuen Jahr aus rund 8000 Soldaten. Das deutsche Heer stellt etwa 4000 Soldaten bereit. Dazu kommen weitere rund tausend Soldaten aus anderen Bereichen. Leitverband ist die Panzerlehrbrigade 9 aus dem niedersächsischen Munster.

Nato-Flagge © AFP

Als Rahmennation hat Deutschland nun ein Jahr lang die Führung der VJTF inne. Insgesamt sind derzeit neun Länder beteiligt, darunter Frankreich, die Niederlande und Norwegen. Die Speerspitze ist Teil der schon länger bestehenden Nato-Eingreiftruppe Response Force (NRF) und soll der Abschreckung Russlands dienen. Über einen Einsatz würde auf politischer Ebene seitens der Nato-Mitgliedsländer entschieden, anschließend müsste der Bundestag über eine deutsche Beteiligung befinden.