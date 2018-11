Bundeswehr übernimmt Kommando über Ausbildungsmission in Mali

Bamako (AFP) - Die Bundeswehr übernimmt heute (16.00 Uhr MEZ) von Spanien das Kommando über die EU-Ausbildungsmission in Mali (EUTM, European Union Training Mission). An der Zeremonie nehmen unter anderem Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) und die französische Verteidigungsministerin Florence Parly teil. Von der Leyen trifft zudem den malischen Regierungschef Soumeylou Boubèye Maiga und Verteidigungsminister Tiémoko Sangaré.

Uniformen der Bundeswehr © AFP

Die Bundeswehr ist in Mali an der Friedensmission der Vereinten Nationen (Minusma) und der Ausbildungs- und Unterstützungsmission der Europäischen Union (EUTM) beteiligt. Der Großteil des deutschen Kontingents ist im Camp Castor in Gao stationiert. Die UNO hatte 2013 eine Friedensmission in Mali gestartet, um das westafrikanische Land zu stabilisieren und eine Machtübernahme durch Dschihadisten zu verhindern.