Burundi wählt inmitten der Corona-Pandemie neuen Präsidenten

Bujumbura (AFP) - Trotz der Coronavirus-Pandemie hat das ostafrikanische Burundi am Mittwoch einen neuen Präsidenten und ein neues Parlament gewählt. Die Einwohner des verarmten Landes bestimmten den Nachfolger des scheidenden Staatschefs Pierre Nkurunziza, der seinen Posten nach 15 Jahren an der Macht abgibt. Die Regierungspartei CNDD-FDD schickte den General Évariste Ndayishimiye ins Rennen. Als aussichtsreichster Gegenkandidat galt Oppositionsführer Agathon Rwasa.

Nkurunziza hatte das Land 2015 in einen blutigen Konflikt mit mindestens 1200 Toten gestürzt. Seine Ankündigung, sich nach zwei Amtszeiten erneut zur Wahl zu stellen, hatte damals massive Proteste ausgelöst. Die Opposition warf ihm einen Verstoß gegen die Verfassung vor. Letztlich setzte sich Nkurunziza aber durch und gewann bei der Wahl auch erneut die Mehrheit.

Obwohl Nkurunziza nun nicht wieder antrat, war auch dieser Wahlkampf von Gewalt überschattet. Internationale Beobachter wurden zu der Wahl nicht zugelassen. Die Wahllokale sollten bis zum Nachmittag (14.00 MESZ) geöffnet bleiben, mit einem Wahlergebnis wird aber erst am Montag oder Dienstag gerechnet.

Anders als Äthiopien, das seine für August geplanten Wahlen wegen der Corona-Krise verschoben hat, hielt Burundi trotz der Pandemie an dem Wahltermin fest. Die Regierung hat keine Ausgangssperre für die rund elf Millionen Einwohner verhängt, es gab Wahlkampfveranstaltungen mit mehreren tausend Teilnehmern.

Offiziell wurden in Burundi zwar erst 42 Corona-Infektionen und ein Todesfall verzeichnet. Kritiker befürchten aber, dass diese Zahlen nicht annähernd das wahre Ausmaß der Pandemie in dem Land widerspiegeln. In der vergangenen Woche hatte die Regierung ein Expertenteam der Weltgesundheitsorganisation (WHO) des Landes verwiesen.