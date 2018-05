Wahlkommission: Zustimmung für Verfassungsänderung bei 73 Prozent

Burundis Präsident lässt sich in Referendum Amtszeit bis 2034 ermöglichen

Bujumbura (AFP) - In einem von politischer Repression geprägten Referendum hat sich der Präsident des ostafrikanischen Krisenstaats Burundi eine Verlängerung seiner Amtszeit bis 2034 ermöglicht. Für die Vorlage des autoritär regierenden Staatschefs Pierre Nkurunziza, dessen Regierung internationale Beobachter schwere Menschenrechtsverletzungen anlasten, stimmten nach Angaben der Wahlkommission vom Montag 73 Prozent. Die Wahlbeteiligung wurde mit 96 Prozent angegeben. Die Opposition will das Ergebnis nicht anerkennen.

Die nun angenommene Verfassungsänderung erlaubt es Nkurunziza, ab 2020 noch einmal für zwei jeweils siebenjährige Amtszeiten zu kandidieren. Damit könnte er bis 2034 an der Spitze des Kleinstaats bleiben, der zu den ärmsten Ländern der Erde zählt.

Angesichts der Unterdrückung der Opposition war eine Mehrheit für die Verfassungsänderung erwartet worden. Nach Angaben von Menschenrechtsorganisationen war die Kampagne für das Referendum geprägt von Ermordungen, Entführungen und willkürlichen Festnahmen.

Jegliche Kritik an der Verfassungsänderung war im Vorfeld gewaltsam unterdrückt worden. Auf den Aufruf zum Boykott stand eine Strafe von bis zu drei Jahren Gefängnis. Die Europäische Union, die USA und die Afrikanische Union hatten das Reformprojekt kritisiert.

Der seit 2005 regierende Nkurunziza hätte eigentlich nach dem Ablauf zweier Amtszeiten 2015 abtreten müssen. Er verweigerte dies aber und stürzte sein Land damit in eine politische Krise. Die Opposition rief zu Protesten auf, die Staatsmacht reagierte mit wachsender Repression. Nach Schätzungen des Internationalen Strafgerichtshofs gab es seitdem in Burundi mindestens 1200 Tote, rund 400.000 Menschen wurden vertrieben.

Nach AFP-Informationen waren in den Tagen vor der Wahl Mitglieder der Jugendorganisation der Partei, der von der UNO als Miliz eingestuften Imbonerakure, in einigen Vierteln der Hauptstadt Bujumbura von Tür zu Tür gegangen, um die Menschen zur Teilnahme an der Abstimmung aufzurufen.

Nkurunziza ist nicht der erste afrikanische Staatschef, der die Verfassung ändert, um an der Macht zu bleiben. In Burundis Nachbarland Ruanda wurde Präsident Paul Kagame auf der Grundlage so einer Reform 2017 wiedergewählt, in Uganda wurde das Höchstalter eines Präsidentschaftskandidaten im vergangenen Jahr angehoben, damit der seit 1986 regierende Yoweri Museveni 2021 nochmals zur Wahl antreten kann.