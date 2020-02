Ex-Bürgermeister feiert bereits "erstaunlichen Sieg" - Biden nur auf Platz vier

Buttigieg liegt in Teilergebnissen der Demokraten-Vorwahl in Iowa vorn

Des Moines (AFP) - Bei der Präsidentschaftsvorwahl der US-Demokraten im Bundesstaat Iowa hat der frühere Bürgermeister Pete Buttigieg in ersten Teilergebnissen überraschend vorne gelegen. Ex-Vizepräsident Joe Biden, der in den landesweiten Umfragen zum demokratischen Bewerberfeld seit langem führt, rangierte nur auf dem vierten Platz. Allerdings basierten diese Ergebnisse nur auf der Auszählung von 62 Prozent der Stimmen.

US-Präsidentschaftsbewerber Pete Buttigieg © AFP

Am Dienstagabend (Ortszeit) war weiterhin offen, wann das Gesamtergebnis der wichtigen Abstimmung veröffentlicht werden würde, die den Auftakt des mehrmonatigen Wahlmarathons zur Benennung des Herausforderers oder der Herausforderin von Präsident Donald Trump darstellte. Die Vorwahl der Demokraten in Iowa wurde von einer schweren technischen Panne überschattet, welche die Auszählungen stark verzögerte.

In den Teilergebnissen kam Buttigieg auf 26,9 Prozent. Er ist wie Biden ein Vertreter der politischen Mitte. Buttigieg lag aber nur knapp vor dem linksgerichteten Senator Bernie Sanders, der als Favorit der Iowa-Abstimmung gegolten hatte. Sanders kam auf 25,1 Prozent.

Hinter ihm folgte die Senatorin Elizabeth Warren mit 18,3 Prozent. Auch sie gehört dem linken Parteiflügel an. Biden lag bei nur 15,6 Prozent. Dahinter lag die ebenfalls programmatisch moderate Senatorin Amy Klobuchar mit 12,6 Prozent.

Buttigieg feierte bereits mit Anhängern. Unabhängig davon, "was noch passiert", habe seine Kampagne einen "erstaunlichen Sieg" in Iowa errungen. Er habe "nie mehr in unsere Kampagne, unser Team und unsere Vision vertraut", sagte Buttigieg vor einer begeisterten Gefolgschaft im Bundesstaat New Hampshire. Dort findet kommenden Dienstag die nächste Vorwahl statt.

Der offen homosexuelle Buttigieg war als krasser Außenseiter in das Präsidentschaftsrennen eingestiegen. Der damalige Bürgermeister der 100.000-Einwohner-Stadt Stadt South Bend im Mittelweststaat Indiana war vor einem Jahr überregional kaum bekannt. Sollte der erst 38-jährige Afghanistan-Veteran in Iowa gewinnen, käme dies also einer Sensation gleich.

Sollte sich ferner das bisherige Ergebnis für Biden bestätigen, wäre dies ein massiver Rückschlag für den früheren Stellvertreter von Ex-Präsident Barack Obama. Er präsentiert sich als der Bewerber, der die größten Chancen auf den Sieg über Trump haben soll. Biden hat aber immer wieder Schwächen gezeigt, er ist bekannt für Aussetzer und Versprecher.

In der Ukraine-Affäre ist er zudem zur Zielscheibe von Trumps Republikanern geworden. Während Biden als Vizepräsident für die Ukraine-Politik zuständig gewesen war, arbeitete sein Sohn für eine ukrainische Gasfirma. Weil Trump deshalb gegenüber Kiew auf Korruptionsermittlungen gegen die Bidens gedrungen hatte, brachten die Demokraten das Amtsenthebungsverfahren gegen den Präsidenten auf den Weg. Die Absetzung Trumps gilt aber als ausgeschlossen - allgemein wurde erwartet, dass die Republikaner mit ihrer Mehrheit im Senat an diesem Mittwoch die Anklagepunkte abweisen würden.

Trump erhofft sich von dem Abschmettern des sogenannten Impeachment Auftrieb für den Wahlkampf. Die Pannen der Demokraten in Iowa quittierte er mit beißendem Spott. Es handle sich um ein "völlige Desaster", schrieb der Präsident am Dienstag im Kurzbotschaftendienst Twitter. "Nichts klappt, genauso wie sie das Land regiert haben." Trump selber hatte die Vorwahlen der Republikaner in Iowa klar gewonnen. Allerdings hatte er auch keine starken Gegner.

Wie die Republikaner hatten auch die Demokraten das Endergebnis in Iowa bereits am Montagabend verkünden wollen. Wegen der technischen Panne wurden mit 21 Stunden Verspätung jedoch nur die Teilergebnisse veröffentlicht. Nach Parteiangaben war ein Programmierfehler für die Verzögerung verantwortlich. Zwar habe eine App Daten aus den einzelnen Bezirken korrekt erfasst - dabei habe es sich aber nur um einen Teil der Daten gehandelt.