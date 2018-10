Kramp-Karrenbauer schlägt Sanktionierungen bei Verstößen gegen Partei-Quorum vor

CDU-Generalsekretärin will mehr Frauen für Politik gewinnen - "Ich bin eine Quotenfrau"

Frankfurt/Main (AFP) - CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer hat von ihrer Partei deutlich größere Anstrengungen gefordert, um mehr Frauen für die Politik zu gewinnen. Das sei eine "Existenzfrage" für die CDU, sagte Kramp-Karrenbauer der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Dienstagsausgabe). Sie schlug vor, Verstöße gegen das bislang gültige Quorum in der Partei, nachdem jeder dritte Listenplatz mit einer Frau zu besetzen ist, zu sanktionieren.

Annegret Kramp-Karrenbauer © AFP

Es gehe nicht darum, auf dem Parteitag Anfang Dezember in Hamburg das Quorum in Quote umzubenennen, sagte Kramp-Karrenbauer weiter. "Es heißt zwar Quorum, aber für mich und viele andere in der Partei ist das eine Quote." Es müsse jetzt geschaut werden, "wie wir mit Verstößen dagegen umgehen". "Es muss klar sein, dass das kein Kavaliersdelikt ist."

Der Frauenanteil im deutschen Bundestag ist nach der vergangenen Wahl so niedrig wie seit knapp 20 Jahren nicht. Die AfD hat die wenigsten Frauen in ihren Reihen, es sind nur elf Prozent der Abgeordneten. Für die CDU sitzen 21 Prozent Frauen im Parlament. Auch unter den Parteimitgliedern sind die Frauen deutlich unterrepräsentiert: die CDU hat 26 Prozent weibliche Parteimitglieder, die CSU 21 Prozent.

Mit Blick auf ihre eigene Karriere sagte die CDU-Generalsekretärin der "FAZ", sie habe ihren Eintritt in die Politik der Quote zu verdanken. "Heute sage ich voller Stolz: Ich bin eine Quotenfrau, und ich habe meine Chance genutzt." Kramp-Karrenbauer hob zugleich hervor: "Ich will, dass es für die Frauen die nach mir kommen, einfacher wird."