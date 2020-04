60-Jähriger tritt Nachfolge von tot aufgefundenem Parteikollegen Schäfer an

CDU-Politiker Boddenberg als neuer hessischer Finanzminister vereidigt

Wiesbaden (AFP) - Der bisherige hessische CDU-Landtagsfraktionschef Michael Boddenberg ist am Freitag als neuer Finanzminister des Landes vereidigt worden. Der 60-Jährige trat die Nachfolge seines Parteikollegen Thomas Schäfer an, der vor knapp einer Woche tot an einer Bahnstrecke gefunden worden war. Der Landtag kam für die Vereidigung zu einer Sondersitzung zusammen. Am Mittag will die CDU-Landtagsfraktion einen Nachfolger für Boddenbergs an der Fraktionsspitze wählen.

Michael Boddenberg © AFP

Boddenberg war seit 2014 CDU-Fraktionschef im hessischen Landtag. Zuvor war er hessischer Minister für Bundesangelegenheiten und wirtschaftspolitischer Sprecher der Landtagsfraktion. Mitglied des Landtags ist Boddenberg seit 1999.

Der Landtag erinnerte am Freitag mit einer Schweigeminute an Schäfer. Landtagspräsident Boris Rhein (CDU) würdigte ihn als eine "Ausnahmepersönlichkeit". Schäfers Nachfolger als Abgeordneter für den Wahlkreis Marburg-Biedenkopf I ist der CDU-Politiker Horst Falk.

Der 54-jährige Schäfer hatte am vergangenen Samstag offenbar Suizid begangen. Er war seit 2010 Finanzminister. Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) verwies am Sonntag darauf, dass Schäfer sich offensichtlich in der Corona-Krise große Sorgen gemacht habe.