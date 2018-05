52-jährige Kölnerin tritt Nachfolge von Christina Schulze Föcking an

CDU-Politikerin Ursula Heinen-Esser wird neue Umwelt- und Agrarministerin in NRW

Düsseldorf (AFP) - Die CDU-Politikerin Ursula Heinen-Esser wird neue Umwelt- und Agrarministerin in Nordhein-Westfalen. Der Düsseldorfer CDU-Ministerpräsident Armin Laschet stellte die frühere parlamentarische Staatssekretärin im Bundesumweltministerium am Donnerstag als Nachfolgerin der zurückgetretenen Christina Schulze Föcking (CDU) vor. Laschet nannte die 52-jährige Heinen-Esser "eine Expertin mit großer Verwaltungserfahrung, deren Wirken über Parteigrenzen hinweg hohes Ansehen genießt".

Ursula Heinen-Esser (CDU) © AFP

Die in Köln geborene Heinen-Esser leitete von 1994 bis 1998 die Abteilung Wirtschafts-, Sozial- und Gesellschaftspolitik der CDU-Bundesgeschäftsstelle. Von 1998 bis 2013 war sie Mitglied des Bundestags. 2007 wurde die Diplom-Volkswirtin parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Von 2009 bis 2013 war sie parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit.

Bis 2014 hatte Heinen-Esser den Aufsichtsratsvorsitz bei der Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit inne. Danach wurde sie zur Kovorsitzenden der von Bundestag und Bundesrat eingesetzten Kommission zur Lagerung hoch radioaktiver Abfallstoffe ernannt. Im Juli 2016 berief die damalige Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) die frühere Wirtschaftsjournalistin zur Geschäftsführungsvorsitzenden der Bundesgesellschaft für Endlagerung.

Heinen-Esser wird wie ihre Vorgängerin Schulze Föcking künftig in der NRW-Regierung auch für den Verbraucherschutz zuständig sein. Die aus dem Münsterland stammende Schulze Föcking war am Dienstag vergangener Woche zurückgetreten. Als Grund nannte die 41-Jährige massive Drohungen in anonymen Briefen und im Internet.

Die CDU-Politikerin aus dem Kreis Steinfurt war zuvor im Düsseldorfer Landtag massiv unter Druck geraten. Dabei ging es unter anderem um Vorwürfe von Tierschutzaktivisten gegen den Mastbetrieb der Familie von Schulze Föcking. Die Behörden prüften diese Vorwürfe, stellten jedoch keine Verstöße gegen das Tierschutzgesetz fest.