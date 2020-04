Weiß: Wegen Corona-Krise muss Finanzierung des Vorhabens neu geprüft werden

CDU-Sozialexperte zieht Einführung der Grundrente im Januar in Zweifel

Berlin (AFP) - Der CDU-Sozialexperte Peter Weiß hat angesichts der wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Pandemie die Einführung der Grundrente zum 1. Januar 2021 in Frage gestellt. Die Bundesregierung habe zur Bewältigung der Corona-Krise "einen riesigen Schuldenberg angehäuft", sagte Weiß in einem Interview für die neue Ausgabe des Magazins "Focus". Deshalb sei die Finanzierung der Grundrente in der bislang geplanten Form nicht realisierbar.

Geldschein und Münzen © AFP

Nach der Krise müsse die große Koalition die Finanzierung der Grundrente noch einmal prüfen, sagte der Vorsitzende der Arbeitsgruppe Arbeit und Soziales der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Auch der Zeitplan für das Inkrafttreten der Grundrente müsse überdacht werden. Nicht alle Einzelpunkte könnten gleichzeitig umgesetzt werden.

In der Führungsebene der Deutschen Rentenversicherung (DRV) wird nach Informationen des Magazins bereits mit einer Verschiebung der Grundrente um ein halbes Jahr gerechnet. Grund sei der hohe Aufwand, die Systeme entsprechend umzustellen, heiße es in DRV-Kreisen.

Unionsfraktionsvize Carsten Linnemann (CDU) hatte bereits vor mehr als zwei Wochen verlangt, die Grundrente wegen der Corona-Krise vorerst auf Eis zu legen. Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) bekräftigte jedoch kürzlich, dass er an dem Ziel der Einführung der Grundrente zum 1. Januar 2021 festhalte. Der Gesetzentwurf sieht vor, dass Bezieher niedriger Einkommen zusätzliche Leistungen aus der Rentenversicherung bekommen, wenn sie mindestens 33 Beitragsjahre vorweisen können.