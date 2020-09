CDU-Spitze entscheidet über Bundesparteitag

Berlin (AFP) - Die CDU-Spitze will am Montag entscheiden, ob und in welcher Form sie ihren für Dezember geplanten Bundesparteitag in Stuttgart abhält (Gremiensitzung ab 09.00 Uhr, Pk 13.30 Uhr). Wegen der Corona-Pandemie will die Parteiführung nicht an dem ursprünglichen Plan festhalten, den Parteitag über drei Tage mit rund tausend Delegierten abzuhalten. Wahrscheinlich ist nun eine abgespeckte Variante - etwa ein eintägiges Treffen, bei dem sich die Delegierten auf den wichtigsten Programmpunkt konzentrieren: die Wahl einer neuen Parteiführung.

Annegret Kramp-Karrenbauer © AFP

Ursprünglich hatte die CDU geplant, bei dem Stuttgarter Parteitag auch wichtige inhaltliche Akzente zu setzen. So sollte ein neues Parteiprogramm verabschiedet werden. Die scheidende Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer wollte zudem eine Satzungsänderung durchsetzen, um eine verbindliche Frauenquote für Parteiposten festzuschreiben. Ob es dazu kommt, ist unklar.