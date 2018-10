Ministerpräsident strebt bei Urnengang 30 Prozent plus x an

CDU-Spitzenkandidat Bouffier gibt in Gießen Stimme bei Hessen-Wahl ab

Gießen (AFP) - Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) hat am Sonntagmittag in einem Wahllokal in Gießen seine Stimme bei der Landtagswahl abgegeben. Dies bestätigte ein Parteisprecher. Der CDU-Spitzenkandidat hatte im Vorfeld angekündigt, seine Partei werde "die letzten Stunden bis Sonntag um 18.00 Uhr nutzen, um im ganzen Land für eine starke CDU zu werben".

Volker Bouffier nach der Stimmabgabe in Gießen © AFP

Als Ziel der CDU nannte Bouffier ein Ergebnis von 30 Prozent plus x. Bei der mit Spannung erwarteten Landtagswahl sind knapp 4,4 Millionen Wahlberechtigte zur Abstimmung aufgerufen. Sämtliche Umfragen in den vergangenen Wochen deuteten auf große Verluste für CDU und SPD hin. Die Grünen hingegen könnten ein Rekordergebnis erzielen.

Die Landtagswahl in Hessen wird in der Bundespolitik mit Spannung beobachtet. Ein schlechtes Ergebnis für Bouffier dürfte auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) politisch schwächen. Bouffier ist auch stellvertretender CDU-Vorsitzender im Bund.