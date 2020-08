CDU in Mecklenburg-Vorpommern wählt neuen Chef - Landrat Sack einziger Kandidat

Güstrow (AFP) - Die CDU in Mecklenburg-Vorpommern will bei einem Parteitag am Freitag (18.00 Uhr) in Güstrow einen neuen Landesvorsitzenden wählen. Einziger Kandidat ist der Kommunalpolitiker Michael Sack. Zwei Tage vor seinem 47. Geburtstag will er im Fall seiner Wahl auch klarstellen, ob er bei der Landtagswahl 2021 als Spitzenkandidat antritt. Der Bauingenieur trat erst 2009 in die CDU ein. 2018 wurde er zum Landrat von Vorpommern-Greifswald gewählt.

Wahl bei der CDU © AFP

Die Neuwahl der Parteispitze ist notwendig, weil sich der bisherige Amtsinhaber Vincent Kokert im Januar aus der Politik verabschiedete. Zunächst bewarb sich auch der Bundestagsabgeordnete Philipp Amthor. Er zog seine Kandidatur aber im Zuge der Affäre um seine Lobbytätigkeit für ein US-Unternehmen zurück.