CDU startet Sondierungsgespräche mit Grünen und SPD in Sachsen

Dresden (AFP) - Rund zwei Wochen nach der Landtagswahl in Sachsen starten CDU, Grüne und SPD am Montag (14.00 Uhr) ihre Sondierungsgespräche. Spitzenvertreter aller drei Parteien kommen in Dresden zu einer ersten Runde zusammen, um die Chancen für ein schwarz-grün-rotes Bündnis unter Führung von Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) auszuloten. Neben Kretschmer nehmen unter anderem das grüne Spitzenduo Katja Meier und Wolfram Günther sowie der SPD-Landesvorsitzende Martin Dulig teil.

Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) © AFP

Eine sogenannte Kenia-Koalition ist nach der Wahl in Sachsen die einzige Möglichkeit für die CDU, eine regierungsfähige Mehrheit zusammenzubekommen. In den vergangenen Tagen führten die drei Parteien bereits Vorgespräche. Es werden schwierige Treffen erwartet, unter anderem wegen der Differenzen zwischen CDU und Grünen in der Verkehrspolitik oder wegen des Tempos beim Kohleausstieg.