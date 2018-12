CDU und Grüne in Hessen informieren über Stand von Koalitionsverhandlungen

Wiesbaden (AFP) - Knapp sechs Wochen nach der Landtagswahl in Hessen informieren CDU und Grüne heute (10.00 Uhr) über den Stand ihrer Koalitionsverhandlungen. Im Wiesbadener Landtag geben CDU-Generalsekretär Manfred Pentz und Grünen-Chef Kai Klose ein Pressestatement ab. Die Koalitionsgespräche laufen seit dem 19. November unter Leitung von CDU-Landeschef und Ministerpräsident Volker Bouffier sowie den Grünen-Spitzenkandidaten Priska Hinz und Tarek Al-Wazir.

Volker Bouffier (rechts) und Tarek Al-Wazir © AFP

Bei der Landtagswahl am 28. Oktober musste die CDU herbe Verluste hinnehmen, die Grünen erreichten ein Rekordergebnis. Die bereits in den vergangenen fünf Jahren miteinander regierenden Parteien wollen ihre Koalitionsverhandlungen nach früheren Angaben noch vor Weihnachten abschließen. Der neue Landtag in Hessen kommt am 18. Januar 2019 zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen.