CDU und Grüne in Hessen starten Koalitionsgespräche

Wiesbaden (AFP) - Drei Wochen nach der Landtagswahl in Hessen nehmen die bisherigen Regierungspartner CDU und Grüne heute in Wiesbaden Koalitionsgespräche auf (15.00 Uhr). Der Landesvorstand der hessischen Grünen hatte am Wochenende das Angebot der CDU zu den Verhandlungen einstimmig angenommen. Eine schwarz-grüne Koalition hätte eine knappe Mehrheit von einem Mandat. Beide Parteien haben bereits in den vergangenen fünf Jahren zusammen regiert.

Al-Wazir (links) und Bouffier © AFP

Wegen Pannen bei der Auszählung der Landtagswahl vom 28. Oktober war bis zuletzt insbesondere unklar gewesen, ob der knappe Vorsprung der Grünen vor der SPD Bestand haben würde. Mit der Verkündung des amtlichen Endergebnisses am Freitag verschoben sich die Mehrheitsverhältnisse im neuen Landtag jedoch nicht.