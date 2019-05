CDU und Grüne starten Sondierungsgespräche nach Bremer Bürgerschaftswahl

Bremen (AFP) - Nach der Bürgerschaftswahl in Bremen beginnt am Mittwoch (10.00 Uhr) die Suche nach einer neuen Landesregierung. Die Spitzenvertreter von CDU und Grünen kommen zu einem ersten Sondierungstreffen zusammen, um die Chancen für ein Jamaika-Bündnis unter Beteiligung der FDP auszuloten. Ein separates erstes Treffen zwischen CDU und FDP folgt am Freitag.

Bremer Rathaus © AFP

Die CDU ist laut amtlicher Hochrechnung der Wahlleitung als stärkste Kraft aus der Bürgerschaftswahl vom Sonntag hervorgegangen und beansprucht die Regierungsbildung für sich. Die Partei strebt ein Jamaika-Bündnis an, um die SPD in Bremen nach 73 Jahren von der Macht zu verdrängen. Die Sozialdemokraten wollen allerdings parallel über die Bildung einer rot-rot-grünen Koalition verhandeln. Ein erstes Treffen zwischen SPD und Grünen ist für Donnerstag geplant.