CSU-Spitze berät über umstrittenen Masterplan des Bundesinnenministers

CSU-Generalsekretär Blume rechnet mit voller Unterstützung für Seehofer

München (AFP) - Im unionsinternen Streit um die Flüchtlingspolitik rechnet CSU-Generalsekretär Markus Blume damit, dass der CSU-Vorstand den Kurs von Bundesinnenminister Horst Seehofer voll unterstützen wird. Es sei ganz sicher, dass Seehofer die "volle Rückendeckung" für seinen "Masterplan Migration" bekommen werde, sagte Blume am Montag im ZDF-"Morgenmagazin" vor einer mit Spannung erwarteten CSU-Vorstandssitzung in München.

Innenminister Seehofer © AFP

Auch die CDU-Spitze kommt am Montagmorgen in Berlin zu einer Vorstandssitzung zusammen. Zwischen CDU und CSU schwelt seit Tagen ein erbitterter Streit. Bundesinnenminister Seehofer pocht darauf, bereits in anderen EU-Staaten registrierte Flüchtlinge an der Grenze zurückzuweisen. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) lehnt das ab, sie setzt auf europäische Absprachen. In zwei Wochen steht ein EU-Gipfel an.

Blume äußerte sich nicht konkret dazu, ob die CSU Kanzlerin Merkel eine Frist von zwei Wochen geben will. Er hob zwar hervor, dass die CSU eine europäische Lösung wolle und dies auch in dem Beschluss des Vorstands zum Ausdruck gebracht werden solle. Doch so lange europäische Lösungen nicht verfügbar seien, "so lange glauben wir, dass es notwendig ist, nationales deutsches und europäisches Recht zur Anwendung zu bringen", sagte Blume.

Der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesinnenministerium, Stephan Mayer (CSU), verteidigte den Kurs der CSU und des Innenministers. Es gehe nicht darum, Politik gegen die Kanzlerin oder die CDU zu machen, sagte Mayer im Südwestrundfunk. Es müssten "in der Sache" die "richtigen Entscheidungen" getroffen werden. "Wir brauchen eine Asylwende", forderte der CSU-Politiker.