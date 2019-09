CSU-Landtagsfraktion beginnt Klausur zu Klima- und Wirtschaftspolitik

Berlin (AFP) - Die bayerische CSU-Landtagsfraktion beginnt am Montag im fränkischen Kloster Banz eine viertägige Klausurtagung. Im Mittelpunkt der Beratungen steht kurz vor den dazu in der Bundesregierung anstehenden Entscheidungen die Klimapolitik. Als Gast empfangen die CSU-Landtagsabgeordneten um Ministerpräsident Markus Söder dazu am Donnerstag die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer.

CSU-Landtagsfraktion beginnt Klausurtagung © AFP

Neben dem Klima- stehen außerdem die Wirtschaftspolitik und die bayerische Kommunalpolitik im Mittelpunkt der Klausur. In Bayern sind im kommenden Frühjahr Kommunalwahlen.