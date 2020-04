Großer Rückhalt für Söders Krisenmanagement

CSU bewegt sich in Umfrage auf absolute Mehrheit zu

Augsburg (AFP) - Die CSU kann in der politischen Stimmung in Bayern von der Corona-Krise profitieren und liegt im Bereich der absoluten Mehrheit. Nach einer am Montag von der "Augsburger Allgemeinen" veröffentlichten repräsentativen Civey-Umfrage kommen die Christsozialen auf 44 Prozent Zustimmung, den besten Wert in der Amtszeit von Ministerpräsident Markus Söder (CSU)und deutlich mehr als die bei der Landtagswahl 2018 erreichten 37,2 Prozent.

Markus Söder © AFP

Die Grünen kommen in der Umfrage auf 19,5 Prozent. Es folgen die SPD mit 9,5 Prozent, die AfD mit 8,5 Prozent und die Freien Wähler mit acht Prozent. Alle weiteren Parteien würden der Umfrage zufolge den Einzug in den Landtag verpassen.

Laut der Umfrage genießt Söder breite Rückendeckung für sein Krisenmanagement. Die in Bayern geltenden Ausgangsbeschränkungen halten demnach 96 Prozent der CSU-Anhänger, 93 Prozent der SPD-Anhänger und auch 86 Prozent der Grünen-Anhänger für angemessen.