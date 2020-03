Generalsekretär Blume: Endspurt läuft "digital" ab

CSU stellt öffentlichen Kommunalwahlkampf wegen Coronavirus ein

Düsseldorf (AFP) - Die CSU stellt wegen des Coronavirus ihren öffentlichen Wahlkampf für die bayerischen Kommunalwahlen am Sonntag vorzeitig ein. Der Endspurt im Wahlkampf werde "digital" ablaufen, kündigte CSU-Generalsekretär Markus Blume in der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Donnerstagsausgabe) an. Der Schutz aller Mitbürger müsse auch in Wahlkampfzeiten immer an erster Stelle stehen. Deswegen verzichte die CSU bis auf Weiteres auf alle öffentlichen Veranstaltungen.

CSU-Generalsekretär Markus Blume © AFP

Laut Blume machen sehr viele Wähler in Bayern wegen der Ausbreitung des Virus von der Option der Briefwahl Gebrauch. Die Bereitschaft zur Briefwahl sei "auf Rekordhöhen". Aus einzelnen Kommunen sei zu hören, dass bis zu 60 Prozent der Wahlberechtigten die Briefwahl beantragt hätten. Üblich sei in der Vergangenheit ein Anteil von bis zu 30 Prozent an Briefwählern gewesen, sagte der CSU-Generalsekretär.

Bayern gehört zu dem am stärksten von der Corona-Epidemie betroffenen Bundesländern. In dem Freistaat wurden nach Angaben des Robert-Koch-Instituts vom Mittwochabend bislang 366 Infektionsfälle bestätigt.

