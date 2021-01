US-Multimilliardär war wichtiger Spender für Republikaner

Casino-Mogul und Trump-Unterstützer Sheldon Adelson gestorben

Washington (AFP) - Der US-Casino-Mogul Sheldon Adelson, ein wichtiger Unterstützer des abgewählten Präsidenten Donald Trump, ist tot. Der Multimilliardär starb in der Nacht auf Dienstag im Alter von 87 Jahren an den Folgen eines Krebsleidens, wie seine Unternehmensgruppe Las Vegas Sands mitteilte. Beileidsbekundungen kamen unter anderem von Außenminister Mike Pompeo und vom früheren US-Präsidenten George W. Bush.

Sheldon Adelson © AFP

Der in einfachen Verhältnissen in Boston an der US-Ostküste aufgewachsene Adelson hatte ein gewaltiges Hotelcasino-Imperium aufgebaut. Seiner Unternehmensgruppe gehören unter anderem die Casinos The Venetian und The Palazzo in Las Vegas, außerdem Casinos in Macao und das berühmte Marina Bay Sands in Singapur. Laut dem Magazin "Forbes" war er mit einem Vermögen von 35 Milliarden Dollar (29 Milliarden Euro) einer der 20 reichsten Menschen der USA und stand weltweit auf Platz 38.

Adelson war ein wichtiger Spender der Republikanischen Partei und ein Großspender für Trump. Allein für die Präsidentschafts- und Kongresswahlen im vergangenen November spendete er fast 220 Millionen Dollar.

Seit 1991 mit einer gebürtigen Israelin verheiratet, unterstützte Adelson auch den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu. 2007 gründete er in Israel die konservative Gratis-Zeitung "Israel Hajom", die hinter Netanjahu steht. Der verstorbene Multimilliardär soll in Israel beigesetzt werden, wie seine Unternehmensgruppe mitteilte. Zuvor soll in Las Vegas eine Trauerfeier abgehalten werden.