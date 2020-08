Chef der Internationalen Atomenergiebehörde reist erstmals in den Iran

Teheran (AFP) - Der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), Rafael Mariano Grossi, reist am Montag erstmals seit seinem Amtsantritt im Dezember in den Iran. In Teheran sind Treffen mit hochrangigen Vertretern des iranischen Atomprogramms geplant. Grossi will laut seiner Behörde einen "kooperativen, direkten Dialog mit der iranischen Regierung" aufbauen und über Irans Kooperation mit der IAEA sowie über Zugang für deren Inspektoren zu iranischen Atomanlagen sprechen.

IAEA-Leiter Rafael Mariano Grossi © AFP

Der Besuch findet gut eine Woche vor dem Treffen der Vertragspartner des internationalen Atomabkommens mit dem Iran am 1. September in Wien statt. Hintergrund des Treffens sind die jüngsten Spannungen zwischen den USA, die im Mai 2018 einseitig aus dem Abkommen ausgestiegen waren, und den europäischen Verbündeten.