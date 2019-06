Gabbay zieht sich nach Wahlschlappe und Kritik aus Politik zurück

Chef der israelischen Arbeiterpartei tritt zurück

Jerusalem (AFP) - Der Vorsitzende der israelischen Arbeiterpartei, Avi Gabbay, zieht sich aus der Politik zurück und kandidiert bei den Neuwahlen im September auch nicht für ein Abgeordnetenmandat. Das teilte Gabbay am späten Mittwochabend auf seiner Facebookseite mit. Gabbay ist ein früherer Geschäftsmann und Ex-Umweltminister, der seit 2017 an der Spitze der oppositionellen Arbeiterpartei stand.

Bisheriger Chef der Arbeiterpartei, Avi Gabbay © AFP

Die Arbeiterpartei hatte die israelische Politik in den Jahrzehnten nach der Staatsgründung 1948 lange Zeit dominiert, hatte in den vergangenen Jahren aber mit Problemen zu kämpfen. Bei der Parlamentswahl im April hatte die Partei nur sechs Sitze in der 120 Sitze zählenden Knesset gewonnen.

Gabbay hatte versucht, die traditionelle Mitte-links-Partei weiter nach rechts zu rücken, erntete aber vor allem Kritik dafür, bei verschiedenen Themen keine klare Position einzunehmen. Kritisiert wurde er parteiintern, als herauskam, dass er heimlich mit dem rechtsgerichteten Regierungschef Benjamin Netanjahu über die Möglichkeit einer Koalition verhandelt haben soll.

Netanjahu war es nach der Wahl nicht gelungen, eine Regierung zu bilden. Am 17. September wird deshalb neu gewählt.