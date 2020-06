Thüringens SPD-Ressortchef stellt sich gegen eigene Parteivorsitzende

Chef von Innenministerkonferenz bestreitet "latenten Rassismus" in Polizei

Berlin (AFP) - Der Vorsitzende der Innenministerkonferenz (IMK), Thüringens Ressortchef Georg Maier (SPD), hat den aus der Spitze seiner eigenen Partei erhobenen Vorwurf des "latenten Rassismus" in den deutschen Sicherheitskräften zurückgewiesen. Er verwahre sich gegen solche Äußerungen, sagte der SPD-Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Dienstagsausgaben). Es gebe "keine Rechtfertigung dafür, die Integrität unserer Polizei strukturell in Frage zu stellen".

Zehntausende protestieren in Deutschland gegen Rassismus © AFP

Es seien Einzelfälle von Rassismus in der Polizei bekannt, denen mit "aller Härte des Rechtsstaates" nachgegangen werde, sagte Maier. "Es gilt unumwunden: Null Toleranz für Rassismus!" Doch gerade in der jetzigen Zeit müsse die Politik hinter der Arbeit der Polizisten stehen, betonte der IMK-Vorsitzende.

SPD-Chefin Saskia Esken hatte zuvor in einem Interview der Funke-Blätter von einem "latenten Rassismus" in den deutschen Sicherheitskräften gesprochen und eine unabhängige Stelle für die Bearbeitung von Rassismus- und Gewalt-Beschwerden gefordert. Es dürfe nicht der Eindruck entstehen, "der polizeiliche Korpsgeist spiele eine größere Rolle als die Rechte von Bürgerinnen und Bürgern". Esken betonte aber auch, die große Mehrheit der Polizeibediensteten stehe rassistischen Tendenzen sehr kritisch gegenüber.

Die Diskussion um möglichen Rassismus in der deutschen Polizei wurde durch die weltweiten Proteste nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd in den USA angeheizt. Der unbewaffnete Mann war bei einem brutalen Polizeieinsatz getötet worden. Auch in Deutschland hatten am Wochenende zehntausende Menschen in mehreren Städten gegen Rassismus und Polizeigewalt demonstriert.