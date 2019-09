Stadtoberhaupt wurde nach Krawallen vor einem Jahr bundesweit bekannt

Chemnitzer Oberbürgermeisterin Ludwig tritt in kommendem Jahr nicht erneut an

Chemnitz (AFP) - Die Chemnitzer Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig (SPD) tritt bei der Wahl im kommenden Jahr nicht erneut für den Posten an. Nach 14 Jahren an der Spitze der Stadt sei "Zeit für einen Wechsel", erklärte die 57-Jährige am Dienstag in Chemnitz. "Zu einer starken Demokratie gehören Kontinuität, aber auch Veränderung."

Chemnitzer Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig © AFP

Nach mehr als 20 Jahren in öffentlichen Ämtern wolle sie mit Ablauf ihrer Amtszeit im September kommenden Jahres anderen Dingen im Leben mehr Raum geben. Ludwig ist seit 2006 Oberbürgermeisterin der sächsischen Stadt. Zuvor war sie unter anderem Landtagsabgeordnete und sächsische Wissenschaftsministerin.

Bundesweit bekannt wurde sie im vergangenen Jahr wegen der ausländerfeindlichen Demonstrationen und gewalttätigen Ausschreitungen in Chemnitz, nachdem dort am Rande des Stadtfests ein 35-Jähriger erstochen worden war. Vor knapp drei Wochen wurde ein Syrer wegen der Tat zu neuneinhalb Jahren Haft verurteilt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.