Zwei afroamerikanische Demokratinnen treten bei Stichwahl an

Chicago bekommt erstmals schwarze Bürgermeisterin

Chicago (AFP) - Chicago bekommt erstmals eine schwarze Bürgermeisterin: In der Stichwahl für das Amt standen am Dienstag die afroamerikanischen Demokratinnen Lori Lightfoot und Toni Preckwinkle. Die beiden dem linken Flügel ihrer Partei angehörenden Kandidatinnen hatten sich im Februar überraschend gegen zwölf Konkurrenten durchgesetzt, von denen die meisten gemäßigt und Vertreter des politischen Establishments waren.

Waschsalon in Chicago als Wahllokal © AFP

In der Geschichte der drittgrößten Stadt der USA gab es erst eine Frau als Bürgermeisterin sowie einen schwarzen Mann. Sollte Lightfoot gewinnen, wäre sie zudem die erste bekennende Homosexuelle an Chicagos Spitze. Amtsinhaber Rahm Emanuel, der erste Stabschef von Ex-Präsident Barack Obama, hatte auf eine dritte Kandidatur verzichtet.

Lightfood hatte ihren Wahlkampf bewusst als Außenseiterin bestritten. Die langjährige Bundesstaatsanwältin hatte ein Gremium zur Reform der Polizei geleitet, nachdem ein schwarzer Jugendlicher von einem weißen Polizisten erschossen worden war. Preckwinkle gilt als politisch erfahren. Derzeit ist sie Landrätin von Cook County, dessen Verwaltungssitz Chicago ist.

Beide Kandidatinnen wollen die Waffengewalt und die grassierende Korruption in der drittgrößten Stadt der USA eindämmen. Gleichzeitig setzen sie sich für bessere Lebensbedingungen in den mehrheitlich von Schwarzen bewohnten, heruntergekommen Vierteln im Süden und Westen der Stadt ein.

Die Botschaft der Wahl sei deutlich, sagte der Politikwissenschaftler Evan McKenzie der Nachrichtenagentur AFP: Die Wähler wollten "neue Ideen und eine sauberere Regierung". In keiner anderen Großstadt der USA fallen so viele Menschen der Waffengewalt zum Opfer wie in Chicago. Allein im vergangenen Jahr wurden mehr als 550 Menschen in der Stadt ermordet.