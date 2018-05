Auch Russlands Präsident Putin erwartet

China empfängt Irans Präsident Ruhani zu Gipfeltreffen von Regionalorganisation

Peking (AFP) - Vor dem Hintergrund der Bemühungen um eine Rettung des Atomabkommens mit dem Iran wird der iranische Präsident Hassan Ruhani an einem Gipfeltreffen der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit teilnehmen. Präsident Xi Jinping werde Ruhani am Rande der Veranstaltung treffen, die am 9. und 10. Juni in Qingdao stattfinde, teilte der chinesische Außenminister Wang Yi am Montag mit. Auch Russlands Präsident Wladimir Putin werde zu dem Gipfel erwartet.

Irans Präsident Hassan Ruhani © AFP

Bei der Vorstellung der offiziellen Tagesordnung nannte Wang das Atomabkommen nicht. Peking, Irans wichtigster Handelspartner und einer der größten Abnehmer iranischen Öls, hat aber signalisiert, dass es trotz des Ausstiegs der USA aus dem Atomabkommen weiter mit Teheran zusammenarbeiten will.

Es wird erwartet, dass chinesische Firmen ihre Aktivitäten im Iran ausbauen werden. Sie könnten die Lücke füllen, die durch den Abzug von US-Unternehmen und den möglichen Rückzug europäischer Konkurrenz wegen drohender US-Sanktionen entstehen wird.

Der Iran hat in der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit derzeit Beobachterstatus, bemüht sich aber schon lange um eine volle Mitgliedschaft. Das Regionalbündnis befasst sich mit Sicherheits- und Handelsfragen. Neben China gehören ihm Russland und drei weitere ehemalige Sowjetrepubliken sowie Indien und Pakistan an, womit es fast 40 Prozent der Weltbevölkerung vertritt.

US-Präsident Donald Trump hatte am 8. Mai den Rückzug der USA aus dem Atomabkommen verkündet. Zugleich setzte er die im Zuge des Abkommens ausgesetzten Finanz- und Handelssanktionen wieder in Kraft. Die Europäer ebenso wie Russland und China wollen an dem Abkommen festhalten.