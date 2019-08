Streit um geplante Reise von Bundestagsausschuss

China verweigert Grünen-Politikerin Bause die Einreise

Berlin (AFP) - Der Grünen-Politikerin Margarete Bause wird nach eigenen Angaben von China die Einreise im Rahmen eines Abgeordnetenbesuchs verweigert. Von der chinesischen Seite gebe es die "Ansage", solange sie auf der Delegationsliste stehe, könne der Bundestagsausschuss digitale Agenda nicht in die Volksrepublik reisen, erklärte die menschenrechtspolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion am Wochenende. Das sei "ein absolut inakzeptabler Vorgang".

Sie verstehe dieses Vorgehen "als Versuch, Abgeordnete, die sich laut und deutlich für Menschenrechte einsetzen, zum Schweigen zu bringen", führte Bause aus. Dies werde der in Peking herrschenden Kommunistischen Partei jedoch nicht gelingen. Der Bundestag dürfe "dieses Vorgehen Chinas nicht hinnehmen", betonte Bause.

Ausgelöst wurde die Kontroverse durch Pläne des Digitalausschusses für eine China-Reise. Ausschussmitglied Dieter Janecek von den Grünen hatte seine Mitreise abgesagt und stattdessen Bause nominiert.

Die Politikerin hatte Peking in der Vergangenheit vorgeworfen, die Menschenrechte massiv einzuschränken. Sie macht sich stark für verfolgte Minderheiten in dem Land, etwa die muslimischen Uiguren in der Provinz Xinjiang.

Der menschenrechtspolitische Sprecher der Unionsfraktion, Michael Brand (CDU), sprach von einem "immer dreisteren Vorgehen" der chinesischen Regierung in Bezug auf die deutschen Abgeordneten. "Man will unliebsame Menschen aussperren", sagte Brand am Sonntag der Nachrichtenagentur AFP.

Der CDU-Politiker forderte ein "klares Signal" des Bundestags und der Bundesregierung, dass dieses Vorgehen nicht akzeptabel sei. Andernfalls werde sich nicht nur China ermutigt sehen, sondern auch andere autoritäre Regime.

Aus Parlamentskreisen hieß es, der Menschenrechtsausschuss des Bundestages versuche seit Jahren immer wieder, eine China-Reise zu organisieren, werde aber abgewiesen. Auch zur für diesen Herbst geplanten Reise hätten die chinesischen Behörden bereits negative Signale gesendet. Der Ausschuss will eigentlich Mitte September nach Peking reisen sowie in die Provinz Xinjiang und nach Tibet.