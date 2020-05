Peking ruft USA zur Zusammenarbeit gegen Pandemie auf

China weist Trump-Vorwurf zu Corona-Krise und 9/11 zurück

Peking (AFP) - In der Coronavirus-Krise verschärft sich der Ton zwischen China und den USA: Die Regierung in Peking verwahrte sich am Donnerstag gegen eine erneute Schuldzuweisung durch US-Präsident Donald Trump. Dieser hatte China für die Ausbreitung des Virus verantwortlich gemacht und gesagt, die "Attacke" sei schlimmer als die Terroranschläge vom 11. September 2001 und Japans Angriff auf den US-Stützpunkt Pearl Harbor im Zweiten Weltkrieg.

US-Präsident Trump © AFP

Eine Sprecherin des chinesischen Außenministeriums sagte, Washington solle damit aufhören, "China die Schuld zuzuschieben und sich auf die Fakten zurückbesinnen". Sie rief die USA auf, gemeinsam mit China gegen das neuartige Coronavirus zu kämpfen anstatt beide Seiten zu "Feinden" zu erklären.

Die USA sind derzeit das am schwersten von der Corona-Pandemie betroffene Land der Welt. Dort wurden bereits mehr als 1,2 Millionen Infektionen registriert, mehr als 73.000 Menschen starben.

Bei den Anschlägen vom 11. September waren rund 3000 Menschen getötet worden, die meisten von ihnen im New Yorker World Trade Center. Beim japanischen Angriff auf Pearl Harbor im Jahr 1941, der zum Eintritt der USA in den Zweiten Weltkrieg führte, wurden rund 2400 Menschen getötet.