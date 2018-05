Erster Außenministerbesuch aus Peking seit 2007

Chinas Außenminister Wang zu zweitägigem Besuch in Pjöngjang

Pjöngjang (AFP) - Der chinesische Außenminister Wang Yi ist zu einem zweitägigen Besuch in Nordkorea eingetroffen. Er wurde am Mittwoch vom stellvertretenden nordkoreanischen Außenminister Ri Kil Song am Flughafen von Pjöngjang in Empfang genommen. Der Besuch erfolgt wenige Tage nach dem historischen Gipfeltreffen von Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un mit Südkoreas Präsident Moon Jae In und wenige Wochen vor einem geplanten Gipfeltreffen Kims mit US-Präsident Donald Trump.

Chinas Außenminister Wang Yi bei der Ankunft in Pjöngjang © AFP

Obwohl China seit Jahrzehnten der wichtigste Verbündete und Handelspartner Pjöngjangs ist, fand der letzte Besuch eines chinesischen Außenministers in Nordkorea im Jahr 2007 statt. Zugleich ist Wang der seit Jahren ranghöchste Vertreter Pekings, der Pjöngjang einen Besuch abstattet.

Wang wird in Nordkorea mit seinem Kollegen Ri Yong Ho zusammentreffen. Die beiden Diplomaten hatten sich Anfang April in Peking getroffen. Eine Woche zuvor war Machthaber Kim erstmals nach Peking gereist.

Die Beziehungen zwischen Peking und Pjöngjang hatten sich eingetrübt, seit sich Peking hinter die UN-Sanktionen zur Eindämmung von Nordkoreas Atom- und Raketenprogramm stellte. Seit Jahresbeginn herrscht in den Beziehungen zwischen den jahrzehntelang verfeindeten nordkoreanischen Staaten allerdings diplomatisches Tauwetter. Auch mit Blick auf das geplante Treffen von Kim und Trump bemüht sich Peking Experten zufolge darum, nicht an den Rand gedrängt zu werden.